الهلال والأهلي والاتحاد.. بين حسابات الدوري وطموحات آسيا

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تُفتتح مساء غدٍ الأربعاء ثلاث مواجهات مقدمة من منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، وذلك في توقيت استثنائي جاء تزامنًا مع مشاركة أندية الهلال والأهلي والاتحاد في نهائيات بطولة النخبة الآسيوية للأندية، التي تستضيفها مدينة جدة ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وتحمل المباريات أهمية فنية كبيرة للأندية المشاركة، إذ تمثل محطة إعداد أخيرة قبل خوض الاستحقاق القاري، إلى جانب استمرار المنافسة المحلية في مراحلها الحاسمة من الموسم.
ففي ملعب المملكة أرينا بالرياض، يلتقي الهلال مع ضيفه الخلود في مواجهة تكتسب خصوصية إضافية بعد تأهل الفريقين إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًّا يتجاوز إطار نقاط الدوري، ويتيح للأجهزة الفنية الوقوف على الجاهزية الفنية قبل المواجهة المرتقبة بينهما في النهائي.
ويحل الأهلي ضيفًا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وسط أفضلية تاريخية للأهلي في مواجهات الفريقين، إذ حقق الفوز في 8 مباريات من أصل 13 مواجهة سابقة، مقابل انتصار وحيد للفيحاء و4 مباريات انتهت بالتعادل.
ويستضيف الاتحاد نظيره نيوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، في لقاء يسعى خلاله الاتحاد إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز جاهزيته الفنية قبل خوض منافسات البطولة الآسيوية، ويطمح نيوم لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حضوره التنافسي أمام أحد أبرز فرق الدوري.
وتأتي هذه المواجهات ضمن مرحلة حاسمة من منافسات الدوري، إذ تتواصل صراعات المراكز المتقدمة، إلى جانب سعي عدد من الفرق لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب قبل دخول الأسابيع الأخيرة من الموسم الرياضي.

