الهند تحتج على إطلاق قوات إيرانية النار على سفينتين بـ مضيق هرمز

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الإيراني، اليوم السبت، لتقديم احتجاج على “حادثة إطلاق نار” شملت سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز.

تراجعت إيران السبت عن قرار إعادة فتح الممر الحيوي أمام حركة الملاحة التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط، احتجاجا على عدم رفع الحصار الأميركي لموانئها، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت الخارجية الهندية، في بيان، إنها استدعت السفير وأبلغته “قلق الهند الشديد إزاء حادثة إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم وشملت سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز”.

كما حثت نيودلهي طهران على “استئناف عملية تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أقرب وقت”، بحسب البيان الذي أشار إلى أن المبعوث “تعهد نقل هذه الآراء إلى السلطات الإيرانية”.

وأورد موقع التتبّع “تانكر تراكرز” على منصة إكس أن “بحرية الحرس الثوري الإيراني أجبرت سفينتين هنديتين على العودة غربا من مضيق هرمز”، مضيفا أن إحداهما “ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي وتحمل مليوني برميل من النفط العراقي”.

تمكنت الهند، ثاني أكبر مشترٍ لغاز البترول المسال في العالم، من تأمين مرور العديد من السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.

وتستورد الهند نحو 60% من احتياجاتها من غاز البترول المسال، وتواجه أزمة في الغاز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

تقيم نيودلهي علاقات وثيقة مع طهران، لكنها وسعت بشكل مطرد تعاونها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

