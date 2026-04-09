للموسم الزراعي 1447/1448هـ (2026م)

الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة “محصولي” لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1447/1448هـ (2026م)، تمهيدًا لبدء موسم الاستلام ابتداءً من يوم الأحد 12/4/2026م، وينتهي يوم الأربعاء 28/10/2026م.

وأوضحت الهيئة أنه ستُستقبل الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (الرياض، وادي الدواسر، الخرج، الأحساء، القصيم، حائل، الجوف، تبوك)، علمًا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدرت الرخص للمزارعين المؤهلين بمناطق (الرياض، والشرقية، والقصيم) للمرحلة الأولى.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة وفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) استكملت الاستعدادات لبدء موسم الاستلام، وذلك من خلال المنصة الرقمية “محصولي”، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارعين المالية، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد واستكمال الإجراءات النظامية للصرف ودون الحاجة لمراجعة الهيئة أو أي من فروع الشركة.

وأشار إلى أن الهيئة وشركة سابل حرصت هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية، التي تقدم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، كما ستُوَجَّه رسالة نصية لجميع المزارعين المؤهلين المسجلين بمنصة محصولي تتضمن بيانات الدخول على الرابط التالي: https://mahsoli.gfsa.gov.sa، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات قبل البدء بالتوريد.

 

