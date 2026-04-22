الهيئة الملكية بالرياض: الحفاظ على ثلاث أشجار معمّرة ضمن تطوير الدائري الجنوبي

حافظت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على ثلاث أشجار معمّرة ضمن أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الجنوبي الثاني، في خطوة تجسّد توجهها نحو الموازنة بين تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمحافظة على العناصر الطبيعية ذات القيمة البيئية في المدينة.

ويأتي ذلك ضمن نهج تنموي يراعي طبيعة الموقع ومكوّناته، ويعكس حرص الهيئة على أن تمضي أعمال التطوير العمراني بالتوازي مع حماية المقومات البيئية وتعزيز استدامتها.

وشملت الأعمال تنفيذ معالجات فنية وهندسية متخصصة للمحافظة على الأشجار خلال مراحل المشروع، إلى جانب تطبيق إجراءات حماية وصيانة ومتابعة ميدانية مستمرة، بما يضمن سلامتها واستمرار العناية بها أثناء التنفيذ.

وعكست هذه الإجراءات مستوى العناية الممنوحة للعناصر الطبيعية الواقعة ضمن نطاق المشروع، من خلال حلول تراعي متطلبات التنفيذ من جهة، وتحافظ على القيمة البيئية للأشجار من جهة أخرى.

وتُعد الأشجار التي جرى الحفاظ عليها من الأشجار المعمّرة حيث يتجاوز عمر بعضها 100 عام، وهو ما يضفي عليها قيمة بيئية ومكانية خاصة ضمن محيطها الطبيعي.

وتؤكد الهيئة من خلال هذه الخطوة أن مشاريع تطوير مدينة الرياض لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الحركة والتنقّل فحسب، بل تمتد كذلك إلى تبني ممارسات تطويرية مسؤولة تراعي البعد البيئي، وتحافظ على التوازن بين متطلبات النمو الحضري واستدامة المشهد الطبيعي في المدينة.

