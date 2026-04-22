Icon

اكتشاف تمثال أثري ضخم بمحض الصدفة في مصر Icon الهيئة الملكية بالرياض: الحفاظ على ثلاث أشجار معمّرة ضمن تطوير الدائري الجنوبي Icon باريس سان جيرمان يفوز على نانت ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي Icon ارتفاع أسعار النفط عند التسوية Icon جامعة حائل: الدراسة عن بعد.. غدًا Icon البيت الأبيض: ترامب لم يحدد مهلة لإنهاء وقف النار مع إيران Icon تعليم حائل: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon الدراسة عن بعد في عدد من محافظات منطقة الرياض.. غدًا Icon جامعة القصيم: الدراسة عن بعد .. غدًا Icon الدراسة عن بعد في القصيم.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
الموازنة بين تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمحافظة على العناصر الطبيعية ذات القيمة البيئية

الهيئة الملكية بالرياض: الحفاظ على ثلاث أشجار معمّرة ضمن تطوير الدائري الجنوبي

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حافظت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على ثلاث أشجار معمّرة ضمن أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الجنوبي الثاني، في خطوة تجسّد توجهها نحو الموازنة بين تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمحافظة على العناصر الطبيعية ذات القيمة البيئية في المدينة.
ويأتي ذلك ضمن نهج تنموي يراعي طبيعة الموقع ومكوّناته، ويعكس حرص الهيئة على أن تمضي أعمال التطوير العمراني بالتوازي مع حماية المقومات البيئية وتعزيز استدامتها.
وشملت الأعمال تنفيذ معالجات فنية وهندسية متخصصة للمحافظة على الأشجار خلال مراحل المشروع، إلى جانب تطبيق إجراءات حماية وصيانة ومتابعة ميدانية مستمرة، بما يضمن سلامتها واستمرار العناية بها أثناء التنفيذ.
وعكست هذه الإجراءات مستوى العناية الممنوحة للعناصر الطبيعية الواقعة ضمن نطاق المشروع، من خلال حلول تراعي متطلبات التنفيذ من جهة، وتحافظ على القيمة البيئية للأشجار من جهة أخرى.
وتُعد الأشجار التي جرى الحفاظ عليها من الأشجار المعمّرة حيث يتجاوز عمر بعضها 100 عام، وهو ما يضفي عليها قيمة بيئية ومكانية خاصة ضمن محيطها الطبيعي.
وتؤكد الهيئة من خلال هذه الخطوة أن مشاريع تطوير مدينة الرياض لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الحركة والتنقّل فحسب، بل تمتد كذلك إلى تبني ممارسات تطويرية مسؤولة تراعي البعد البيئي، وتحافظ على التوازن بين متطلبات النمو الحضري واستدامة المشهد الطبيعي في المدينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
السوق

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

السوق
فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التشاوري بشأن غزة في أنطاليا
السعودية

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التشاوري...

السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 25.000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يوزّع 25.000 وجبة غذائية ساخنة...

السعودية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس وجامعة حائل
السعودية

الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية
ضبط مواطن لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
السعودية

ضبط مواطن لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات...

السعودية
وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين
أخبار رئيسية

وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال...

أخبار رئيسية
الموارد البشرية تباشر أعمال خطتها التشغيلية الشاملة لموسم حج 1447هـ
السعودية

الموارد البشرية تباشر أعمال خطتها التشغيلية الشاملة...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 6 مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على...

السعودية