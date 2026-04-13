الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

اعتمدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدليل التنظيمي للوحات التجارية، في إطار جهودها لتعزيز الموجهات التصميمية لعمارة مكة المكرمة، والحد من مظاهر التشوه البصري، والارتقاء بجودة المشهد الحضري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي الدليل استنادًا إلى دراسة تحليلية شاملة لواقع اللوحات التجارية في مدينة مكة المكرمة، شملت رصد أبرز التحديات المرتبطة بالسياق العمراني، والتصميم، وأعمال الصيانة، وما ينتج عنها من تباين في الأحجام والألوان، أو تثبيت خارج الحدود المعمارية، أو استخدام عناصر إنشائية غير ملائمة، بما يؤثر في الصورة البصرية العامة للمدينة.

ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي متكامل يحدد الأسس التصميمية والمواصفات الفنية والأبعاد والخطوط والألوان، بما يسهم في تنظيم وتنسيق الواجهات التجارية، والحفاظ على العناصر المعمارية المميزة لواجهات المباني، وتعزيز تناسق الصورة الحضرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويشمل نطاق التطبيق جميع المباني والمنشآت التجارية داخل النطاق الجغرافي للهيئة الملكية، مع مراعاة خصوصية المواقع المحيطة بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بما يضمن تكامل اللوحات التجارية مع الطابع المعماري العام للمدينة.

وأكدت الهيئة أن الدليل يمثل خطوة تنفيذية ضمن مبادرات تحسين جودة الحياة، ويعزز الشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة عمرانية جاذبة ومنظمة، ترتقي بتجربة السكان والزوار، وتعكس المكانة الحضارية لمكة المكرمة.

