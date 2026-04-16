الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٩ مساءً
الهيئة الملكية تواصل تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مواصلة تنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث، الذي يمتد على مسافة (30) كيلومترًا تربط أحياء مكة المكرمة بمداخلها الرئيسية.

وأُنجز منه (25) كيلومترًا موزعة على ستة أجزاء، ثلاثة منها مكتملة ودخلت حيز التشغيل المروري، فيما يجري العمل على الجزء الرابع بتقاطعي طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وطريق المسجد الحرام.

ويندرج المشروع ضمن منظومة الطرق الدائرية الأربعة التي تُشكّل العمود الفقري لشبكة الحركة المرورية في مكة المكرمة، البالغ مجموع أطوالها (113.5) كيلومترًا، أُنجز منها (108.5) كيلومترات.

وسبق التنفيذَ تنسيقٌ مبكر مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية خلال مرحلة الدراسة والتصميم، بهدف رصد أي تعارضات مع المسار ومعالجتها قبل انطلاق الأعمال.

