الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطوير طريق الإمام مسلم بطول 12 كم

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام مسلم، وذلك ضمن مشاريع المجموعة الثانية من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، عبر إطلاق مرحلة جديدة من الأعمال باتجاه طريق ديراب شمالًا، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية في العاصمة.

ويستهدف المشروع، عند اكتماله، تطوير الطريق بطول 12 كيلومترًا، بما يشمل إنشاء 4 جسور رئيسة بطول 150 مترًا لكل جسر، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للطريق لتصل إلى 200 ألف مركبة يوميًا، من خلال تصميم حديث يضم 3 مسارات للطريق الرئيس ومسارين لطرق الخدمة في كل اتجاه.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الربط المباشر بين الطريق الدائري الجنوبي وطريق ديراب، وخدمة أحياء جنوب الرياض، بما يدعم كفاءة التنقل ويخفف من الازدحام المروري في عدد من المحاور الحيوية.

ولتسهيل تنفيذ هذه المرحلة، سيتم تفعيل تحويلة مرورية جديدة مع استمرار الإغلاق على طريق الإمام مسلم عند تقاطعي طريق الاعتدال وطريق عرفات، وتحويل الحركة إلى طرق الخدمة والمسارات البديلة المهيأة، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

كما جرى تجهيز موقع المشروع باللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تحديث تطبيقات وأنظمة الخرائط لتعزيز انسيابية الحركة، وتخصيص صفحة إلكترونية لعرض آخر مستجدات المشروع وتحديثات الطرق المرتبطة به.