بعقود تمتدُّ لفترات زمنية طويلة لعشر سنوات

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن طرح مزايدة استثمارية لاستثمار حقوق تسمية خمس محطات رئيسة ضمن مشروع قطار الرياض، منها: المروج، والنزهة، وحي الملك فهد 1، والربيع، وحي جرير، وسيبدأ الطرح في المجموعة الأولى بخمس محطات وهي المروج وحي الملك فهد 1 والنزهة والربيع وحي جرير، وذلك بعقود تمتدُّ لفترات زمنية طويلة لعشر سنوات، داعية المستثمرين من القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي للمشاركة، وفق ضوابط ومعايير دقيقة تتماشى مع كبرى مشاريع النقل العام الدولية.

وتبدأ الهيئة في استقبال عروض الشركات الراغبة من خلال منصَّة “فرص”، في المدَّة من الأربعاء 20 شوال 1447هـ (8 أبريل 2026م) حتى الأحد 23 ذي القعدة 1447هـ (10 مايو 2026م)، ليتم بعدها دراسة الطلبات، وإعلان الشركات الفائزة، وترسية العقود عليها.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للمرحلة السابقة التي شهدت ترسية مزايدة تخصيص حقوق تسمية سبع محطات على عددٍ من الكيانات الاقتصادية الكبرى، وفق ضوابط ومعايير محدَّدة؛ بما يحقق عوائد مالية مجزية يُعاد استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته التشغيلية، وخفض تكاليفه، إلى جانب تقديم خدمات حديثة لمستخدميه ‏بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع جودة ‏الحياة في المدينة، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها، وزيادة قدراتها التنافسية، ‏وتحسين بيئة الاستثمار فيها؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.‏

ويمنح مشروع الاستثمار في حقوق تسمية محطات القطار لشركات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والعلامات التجارية فرصة مميَّزة لتعزيز حضورها، وترسيخ الهوية التسويقية ضمن أكبر مشروع نقل عام في المنطقة. ويشمل ذلك الاستفادة من مجموعة من المزايا الإعلانية، مثل: اللوحات الإرشادية، ومنصَّات المصاعد والسلالم، وبوابات التذاكر، في مواقع تمتاز بكثافة سكانية وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع.

