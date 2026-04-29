الهيئة الملكية لمدينة الرياض تواصل تنفيذ امتداد طريق الطائف بنسبة إنجاز 65%

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤١ مساءً
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تواصل تنفيذ امتداد طريق الطائف بنسبة إنجاز 65%
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض -ضمن مسار التحول الحضري الشامل الذي تشهده العاصمة- عن تقدم الأعمال في إنجاز مشروع تنفيذ امتداد طريق الطائف ليصل إلى 65٪، أحد المشاريع الإستراتيجية ضمن المجموعة الأولى من “برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية” التي أطلقتها الهيئة بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليار ريال.
ويمتد مشروع طريق الطائف بطول 9.7 كم، انطلاقًا من حي لبن حتى مشروع القدية، وقد صمم ليكون شريانًا رئيسًا يواكب النمو المتسارع، متضمنًا 4 مسارات للطريق الرئيس، بطاقة استيعابية ضخمة تصل إلى 440 ألف مركبة يوميًا.
ويضم المشروع جسر الوادي كأحد مكونات المشروع الرئيسة بطول يمتد 500 متر، وبعرض يصل إلى 47 مترًا، ليشّكل أيقونة هندسية ضمن المشروع، الذي سيسهم عند اكتماله في تحقيق ربط مباشر بين الأحياء السكنية والمشاريع التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع القدية، بما يدعم النمو العمراني المتسارع، ويعزز تكامل المنظومة الحضرية في المدينة.
ويأتي امتداد طريق الطائف ضمن منظومة متكاملة لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مدينة أكثر ترابطًا واستدامة.

