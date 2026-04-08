المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض

تلقى المركز الوطني لسلامة النقل، اليوم الأربعاء، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم مركبتين على طريق الحيانية بمنطقة الرياض، حيث أشارت المعلومات الأولية الواردة إلى المركز عن وجود 6 حالات وفاة نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.
وأضاف المركز، عبر حسابه في منصة إكس، أن الفرق المختصة بالمركز بدأت إجراءاتها وبدء تحقيقات السلامة والنظر في الملابسات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بيان من #المركز_الوطني_لسلامة_النقل بشأن حادث تصادم مركبتين بمنطقة الرياض.
— المركز الوطني لسلامة النقل (@NTSC_KSA) April 8, 2026