الولايات المتحدة تلغى الإقامة الدائمة لابنة علي لاريجاني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو قرر إلغاء الإقامة الدائمة لفاطمة أردشير لاريجاني ابنة علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الذي قتل في غارات اسرائيلية أمريكية.
وقبل أشهر، فصلت جامعة إيموري الأمريكية الطبيبة والباحثة، فاطمة لاريجاني، من منصبها كأستاذة مساعدة في قسم الأورام بالجامعة.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بالقبض على اثنتين من أقارب قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية عام 2020، بعد أن ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو وضع إقامتهما الدائمة القانونية.
وأضافت الوزارة في بيان: «حميدة سليماني أفشار وابنتها الآن رهن احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية»، فيما وجهت التهمة لإحداهما بالترويج لدعاية النظام الإيراني.