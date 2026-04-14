اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار

اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفع اليوان الصيني اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات مقابل الدولار، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في شهر وسط توقعات بأن الحوار الجاري بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى تحقيق تقدم على صعيد إنهاء الحرب.

وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.8182 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 23 مارس 2023. ولامس في المعاملات الخارجية أعلى مستوى له في 3 سنوات قبل أن يتراجع قليلا.

وقالت الولايات المتحدة إنها تواصل التحاور مع طهران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الصراع، حتى مع بدء حصارها موانئ إيران أمس الاثنين، وفق وكالة “رويترز”.

