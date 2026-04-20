Icon

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين Icon تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن Icon السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات Icon استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية Icon اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

اليوم.. الأهلي يواجه فيسيل كوبي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتجه أنظار جماهير الكرة الآسيوية اليوم الاثنين، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يواجه فريق الأهلي نظيره فيسيل كوبي الياباني ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله جاهزية فريقه لمواجهة فيسيل كوبي الياباني، مشيرًا إلى أن الفريق واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية، ومنها الإصابات، وأنهم يعملون لتجاوزها والوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

قد يهمّك أيضاً
وأفاد أن الأهلي يمتلك عناصر قوية على المستويين الدفاعي والهجومي، مبينًا أن الفريق سيعمل على تقديم أداء متوازن، مع التركيز على مواجهة قوة الفريق المنافس، خاصة في الكرات العرضية، إلى جانب استثمار نقاط القوة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن بلوغ الدور نصف النهائي يمثل مرحلة مهمة للفريق، مؤكدًا أنهم سيبذلون أقصى جهد ممكن، وأن اللاعبين سيقدمون أفضل مستوياتهم من أجل تحقيق الانتصار.

من جانبه، أكد لاعب الأهلي إيفان توني أهمية المباراة، مشيرًا إلى أن دوره مع الفريق مهم في هذه المرحلة، وأن العمل الجماعي والتماسك بين اللاعبين يمثلان عنصرًا أساسيًا في هذا المستوى من المنافسة.

وأوضح توني أن الفريق يركز على تحسين تنفيذ ركلات الجزاء، مؤكدًا جاهزيته لتقديم مستوى أفضل، إلى جانب فخره بتمثيل الكرة السعودية في البطولة، مع السعي لمواصلة التقدم.

وبيّن أن الوجود في الدور نصف النهائي يمثل دافعًا إضافيًا، مبديًا ثقته بقدرة الفريق على تحقيق النتيجة المطلوبة من خلال بذل أقصى الجهود داخل الملعب.

في المقابل، أكد المدير الفني لفريق فيسيل كوبي الياباني مايكل سكيبه جاهزية فريقه للمواجهة، مشيرًا إلى أن لديهم الحافز لتقديم أفضل أداء ممكن، إلى جانب خبرتهم في التعامل مع اللعب تحت الضغط وأمام الجماهير.

حماس اللاعبين لخوض المباراة

وأوضح أن فريقه معتاد على خوض المباريات في أجواء جماهيرية كبيرة، مؤكدًا حماس اللاعبين لخوض اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مبينًا أن مثل هذه المواجهات تمثل فرصة لإظهار قدراتهم الفنية.

وأشار إلى ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع مختلف مجريات المباراة، بما في ذلك ركلات الترجيح في حال الوصول إليها، مؤكدًا جاهزية اللاعبين من الناحية الذهنية والفنية.

من جانبه، أوضح لاعب فيسيل كوبي جوتوكو ساكاي أن فريقه استعد بشكل جيد للمواجهة، مع احترامه لفريق الأهلي، مؤكدًا أهمية اللعب الجماعي والتركيز العالي خلال اللقاء.

وأفاد أن الفريق يتمتع بالتماسك بين لاعبيه، مع السعي لتقديم أداء يعكس إمكاناتهم، إلى جانب الثقة بقدرتهم على المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

