اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

يلتقي فريق الهلال، مساء اليوم الاثنين، نظيره السد القطري ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، عند الساعة التاسعة مساءً.

ويسعى الهلال خلال هذه المواجهة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد تفوقه القاري، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، مستفيدًا من عامل الجمهور، إلى جانب جاهزيته الفنية العالية.

ويدخل الهلال المواجهة بطموح التتويج بلقبه القاري الخامس، مستندًا إلى سجل مميز أمام الأندية القطرية، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر سبع مواجهات، محققًا ستة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وهي أطول سلسلة له أمام فرق قطرية في تاريخ البطولة.

كما عزز فريق الهلال ثقته بعد تصدره ترتيب مرحلة الدوري في منطقة الغرب برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، محققًا سبعة انتصارات وتعادلًا واحدًا، ومن بينها فوزه على السد بنتيجة 3-1.

