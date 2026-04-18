اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج

أكدت وزارة الداخلية، أن اليوم السبت، سيكون آخر موعد، لانتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادا لموسم الحج، وسط متابعة من الجهات المعنية على مدار الساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم حج 1447هـ، والتي تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.مراجع جغرافية

وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من الاثنين 25 شوال 1447هـ الموافق 13 أبريل 2026م، يُشترط على المقيمين الراغبين في دخول مكة المكرمة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، مع منع دخول غير المصرح لهم، واستثناء من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة يتم إصداره إلكترونيًا عبر منصتي أبشر أفراد وبوابة مقيم، بالتكامل مع منصة “تصريح”.

كما أوضحت الوزارة أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة العمرة سيكون يوم السبت 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 18 أبريل 2026م.

وأشارت إلى إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة نسك لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون والمقيمين وحاملي التأشيرات الأخرى، وذلك اعتبارًا من التاريخ ذاته وحتى 14 ذو الحجة 1447هـ الموافق 31 مايو 2026م.

وبيّنت الوزارة كذلك أنه لن يُسمح بدخول أو البقاء في مكة المكرمة لحاملي جميع أنواع التأشيرات، باستثناء تأشيرة الحج، اعتبارًا من 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 18 أبريل 2026م.

واختتمت الوزارة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.