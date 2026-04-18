اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا
أكدت وزارة الداخلية، أن اليوم السبت، سيكون آخر موعد، لانتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادا لموسم الحج، وسط متابعة من الجهات المعنية على مدار الساعة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم حج 1447هـ، والتي تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.مراجع جغرافية
وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من الاثنين 25 شوال 1447هـ الموافق 13 أبريل 2026م، يُشترط على المقيمين الراغبين في دخول مكة المكرمة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، مع منع دخول غير المصرح لهم، واستثناء من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة يتم إصداره إلكترونيًا عبر منصتي أبشر أفراد وبوابة مقيم، بالتكامل مع منصة “تصريح”.
وسط متابعة الداخلية.. اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادا لموسم الحج
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2026
كما أوضحت الوزارة أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة العمرة سيكون يوم السبت 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 18 أبريل 2026م.
وأشارت إلى إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة نسك لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون والمقيمين وحاملي التأشيرات الأخرى، وذلك اعتبارًا من التاريخ ذاته وحتى 14 ذو الحجة 1447هـ الموافق 31 مايو 2026م.
وبيّنت الوزارة كذلك أنه لن يُسمح بدخول أو البقاء في مكة المكرمة لحاملي جميع أنواع التأشيرات، باستثناء تأشيرة الحج، اعتبارًا من 1 ذو القعدة 1447هـ الموافق 18 أبريل 2026م.
واختتمت الوزارة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.