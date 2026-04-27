اليوم.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني بشأن إيران

فيما تتواصل الأزمة بين أميركا وإيران، من المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اجتماعاًَ مع فريقه للأمن القومي لبحث الخيارات بشأن إيران.

وأفادت مصادر لـ”أكسيوس” Axios بأن إيرن قدمت مقترحات جديدة تركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وتأجيل المفاوضات النووية لمرحلة لاحقة.

أزمة تخصيب اليورانيوم

ووفقا لـ”أكسيوس” فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ الوسطاء أن القيادة الإيرانية لا يمكنها اتخاذ موقف موحد حالياً بشأن معالجة مطالب أميركا بشأن تخصيب اليورانيوم وإخراج المخزون المخصب.

وطالبت إيران في مقترحها، وفقاً لـ”أكسيوس” بالتركيز على حل أزمة مضيق هرمز مع تمديد وقف النار لفترة طويلة أو إنهاء الحرب بشكل كامل.

وأشارت مصادر لـ”أكسيوس” إلى أن باكستان سلمت المقترحات الإيرانية لأميركا وليس من الواضح مدى استعداد البيت الأبيض لمناقشتها.

وفي واشنطن، أكد الرئيس ترامب، في حديث هاتفي مع قناة “فوكس نيوز” Fox News، أن حرب إيران ستنتهي قريباً جداً، متعهداً بالنصر والسيطرة على اليورانيوم الإيراني.

كما أشار إلى أن الكرة الآن في ملعب إيران بشأن التفاوض وأنه يمكن لقياداتها الاتصال بإدارته إذا أرادت التفاوض.

وعبر ترامب عن أمله في أن يتحلى الإيرانيون بالذكاء، مشيراً إلى صراع داخلي في إيران، وقال إن إدارته تتعامل مع أشخاص عقلانيين وآخرين ليسوا كذلك.