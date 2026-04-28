اليوم.. مباريات حاسمة مع انطلاق منافسات الجولة الـ 30 من دوري روشن

تنطلق مساء اليوم الجولة الـ 30 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، حيث تتجه الأنظار نحو الملاعب السعودية التي ستشهد صراعات طاحنة سواء على صعيد مقدمة الترتيب أو في مناطق الأمان الهرب من خطر الهبوط.

وتبدأ مساء اليوم الثلاثاء 28 أبريل، لقاءات مثيرة حيث يلتقي الشباب مع الفتح ونيوم مع الحزم والهلال المتربص بالمتصدر النصر يستضيف ضمك والخليج مع النجمة.

وتواصل يوم الأربعاء المنافسة ذروتها، لاسيما في مواجهة ستكون قمة الجولة الـ 30 عندما يلتقي فيها النصر متصدر الترتيب بالأهلي بطل نخبة آسيا، والتي يأمل فيها النصر الاقتراب أكثر من تحقيق اللقب بحصد نقاطها الثلاثة، فيما يتسلح الأهلي بنشوة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتطلع لتجاوز النصر وإحياء آماله بنيل لقب دوري هذا العام، ويلتقي الرياض في العاصمة الرياض بضيفه القادسية الطامع في العودة من بعيد للمنافسة على اللقب، ويستقبل التعاون في بريدة الاتحاد.

وأخيرًا ستختتم الجولة يوم الخميس بمواجهات لا تقل أهمية في صراعات جدول ترتيب الدوري وتحديدًا في ما يتعلق بمواجهات حاسمة للبقاء في دوري الأضواء، إذ تطمح عدد من الأندية في الهروب نحو مراكز الأمان، والنجاة من خطر الهبوط لمصاف دوري أندية الدجة الأولى الموسم المقبل، عندما يقابل الأخدود في نجران ضيفه الاتفاق، ويستقبل الخلود فريق الفيحاء.