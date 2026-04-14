انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 27 قطعة عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة الخميس 

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٣١ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ (27) قطعة عقارية في (9) أحياء بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم الخميس 28 شوال 1447هـ، الموافق لـ 16 أبريل 2026م.
وبيّنت “الهيئة” أن التسجيل العيني للعقار سينتهي بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة للأحياء التالية: (جزء من حي التعاون، جزء من حي التضامن، جزء من حي البشائر، جزء من حي الصناعية، جزء من حي الخمرة، جزء من حي الوادي)، وكذلك (جزء من حي أجياد) بمكة المكرمة، كما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بالمدينة المنورة: (جزء من حي الحرم الـشريف، وجزء من حي الجصة).
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت أن السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس

انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس 

