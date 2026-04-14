انخفاض أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن هدأت المؤشرات على احتمال إجراء حوار بين الولايات المتحدة وإيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار، أو ما يعادل 1.87 بالمئة، ليصل إلى 97.50 دولارًا.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.25 دولار، أو ما يعادل 2.27 بالمئة، ليصل إلى 96.83 دولارًا.