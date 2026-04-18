انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم المحلية للبنين والبنات في كوسوفو

انطلقت في العاصمة الكوسوفية برشتينا التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم المحلية للبنين والبنات في دورتها الأولى، بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك، وبالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو، وبمشاركة (100) متسابق ومتسابقة.
وتُقام المسابقة خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026م في مقر كلية الدراسات الإسلامية، ضمن جهود المملكة في خدمة كتاب الله ونشره عالميًا، وتعزيز حضوره في نفوس الأجيال، وترسيخ القيم الإسلامية.
وشهدت المنافسات تفاعلًا لافتًا من المشاركين من فئة الشباب والفتيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و30 عامًا، من طلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم وطلبة المعاهد الشرعية وطلاب المدارس، في تنافس يهدف إلى اكتشاف المواهب القرآنية وتنمية قدراتهم في الحفظ والتلاوة، وصقل مهاراتهم في الأداء والتجويد.
وتتضمن المسابقة ثلاثة فروع رئيسة تشمل: حفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، وحفظ جزأين للبنين والبنات، بما يتيح الفرصة لمختلف المستويات للمشاركة وإبراز قدراتهم في هذا التنافس القرآني.
ومن المقرر أن تُختتم المسابقة بإقامة التصفيات النهائية والحفل الختامي يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026م في برشتينا، وسط حضور رسمي ومجتمعي يعكس أهمية هذه الفعالية ومكانتها.
وتأتي هذه المسابقة امتدادًا لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة القرآن الكريم ونشره عالميًا، وتعزيز البرامج القرآنية في مختلف دول العالم، بما يسهم في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وربط الأجيال بكتاب الله تعالى، وتأكيد الدور الريادي للمملكة في العناية بالقرآن الكريم وتشجيع حفظته.