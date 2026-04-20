انقطاع عالمى فى خدمة ChatGPT

واجهت شركة OpenAI، اليوم الاثنين، انقطاعًا واسع النطاق فى خدماتها، مما أثر على روبوت الدردشة الرئيسى ChatGPT وأداة البرمجة Codex، وعطّل الخدمة للمستخدمين فى مناطق متعددة.

وبدأ الانقطاع حوالى الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع ارتفاع حاد فى شكاوى المستخدمين المسجلة على موقع Downdetector.

وأشارت التقارير إلى أن آلاف المستخدمين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند لم يتمكنوا من الوصول إلى ChatGPT أو Codex أو الخدمات ذات الصلة عبر منصات الويب والهواتف المحمولة.