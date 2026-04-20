انقطاع عالمى فى خدمة ChatGPT

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة طيران أديل المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية
واجهت شركة OpenAI، اليوم الاثنين، انقطاعًا واسع النطاق فى خدماتها، مما أثر على روبوت الدردشة الرئيسى ChatGPT وأداة البرمجة Codex، وعطّل الخدمة للمستخدمين فى مناطق متعددة.
وبدأ الانقطاع حوالى الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع ارتفاع حاد فى شكاوى المستخدمين المسجلة على موقع Downdetector.
وأشارت التقارير إلى أن آلاف المستخدمين فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند لم يتمكنوا من الوصول إلى ChatGPT أو Codex أو الخدمات ذات الصلة عبر منصات الويب والهواتف المحمولة.