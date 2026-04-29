انقلاب سيارة الإعلامية بسمة وهبة وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث

تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لحادث سير، مساء أمس، أثناء عودتها من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث وقع الحادث على محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.

وأوضح محمد معوض، معد برنامج “90 دقيقة”، في تصريحات إعلامية، أن الحادث وقع عقب انتهاء وهبة من تقديم إحدى حلقات البرنامج، مشيرًا إلى أنها كانت تقود سيارتها عندما حاولت سيارة أخرى تجاوزها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة واصطدام السيارة بالرصيف قبل أن تنقلب.

وأضاف أن وهبة نُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، حيث خضعت للفحوصات اللازمة وتلقت الإسعافات الأولية، والتي أظهرت إصابتها بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، دون تسجيل أي كسور أو إصابات خطيرة، قبل أن يسمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالتها.

وأشار إلى أن قائد السيارة المتسببة في الحادث غادر موقع الواقعة، ولم يتمكن أحد من توقيفه حتى الآن.

وتُعد بسمة وهبة من أبرز الإعلاميات في مصر، حيث بدأت مسيرتها بتقديم البرامج الاجتماعية والدينية، قبل أن تتجه إلى البرامج الفنية، وتواصل حاليًا تقديم برنامج “90 دقيقة” الذي يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والملفات العامة.