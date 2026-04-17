إيران تعلن فتح مضيق هرمز بشكل كامل

وكتب وزير الخارجية الإيراني على موقع إكس: “بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن عن فتح المرور لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار” مضيفا: “يجب أن يتم هذا المرور عبر مسار منسق ومُعلن مسبقاً من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

بدوره قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: “ملتزمون بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا لكن قد نتخذ ترتيبات جديدة بشأن الأمن والعبور”.