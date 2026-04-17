إيران تعلن فتح مضيق هرمز بشكل كامل

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان تم الإعلان عن فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
وأضاف عراقجي: الإعلان عن فتح المرور الكامل لكل السفن التجارية عبر مضيق هرمز خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.
وكتب وزير الخارجية الإيراني على موقع إكس: “بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن عن فتح المرور لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار” مضيفا: “يجب أن يتم هذا المرور عبر مسار منسق ومُعلن مسبقاً من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
بدوره قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: “ملتزمون بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا لكن قد نتخذ ترتيبات جديدة بشأن الأمن والعبور”.