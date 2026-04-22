باريس سان جيرمان يفوز على نانت ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

استعاد باريس سان جيرمان توازنه بالفوز 3 – صفر على ضيفه نانت، اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 ببطولة الدوري الفرنسي.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين لباريس سان جيرمان الأول والثالث، بينما أضاف ديزيريه دوي الهدف الثاني في الدقائق 13 و37 و50 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى أربع نقاط مع ملاحقه مع لانس، الذي يرتبط معه بمباراة مؤجلة أخرى.

أما نانت، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ويبقى نانت مهددًا بالهبوط المباشر للدرجة الثانية حيث تفصله خمس نقاط عن أوكسير صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة للبقاء مع ثالث الدرجة الثانية.