المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي “البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي أفادت باقتحام وتخريب مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية، وما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة البعثات القنصلية.
وأدانت باكستان بشدة هذه الأعمال، معتبرةً أنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأعربت باكستان عن تضامنها مع حكومة وشعب دولة الكويت، مجددةً التزامها بالمبادئ الراسخة التي تؤكد احترام البعثات الدبلوماسية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.