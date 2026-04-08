باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي أفادت باقتحام وتخريب مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية، وما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة البعثات القنصلية.

وأدانت باكستان بشدة هذه الأعمال، معتبرةً أنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأعربت باكستان عن تضامنها مع حكومة وشعب دولة الكويت، مجددةً التزامها بالمبادئ الراسخة التي تؤكد احترام البعثات الدبلوماسية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.