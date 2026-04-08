المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض | هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة | "البيئة" تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة | البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة | تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن | 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان | باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة | الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران

باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها البالغ بشأن التقارير التي أفادت باقتحام وتخريب مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية، وما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة البعثات القنصلية.
وأدانت باكستان بشدة هذه الأعمال، معتبرةً أنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأعربت باكستان عن تضامنها مع حكومة وشعب دولة الكويت، مجددةً التزامها بالمبادئ الراسخة التي تؤكد احترام البعثات الدبلوماسية والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا

رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

السعودية
مسؤول أمني باكستاني: سنصطف مع السعودية حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط
أخبار رئيسية

مسؤول أمني باكستاني: سنصطف مع السعودية حال...

أخبار رئيسية
رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا
أخبار رئيسية

رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن...

أخبار رئيسية