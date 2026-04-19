باكستان: لقاء مرتقب بين وفدي أمريكا وإيران الاثنين

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أفادت مصادر حكومية باكستانية بأن وفدي الولايات المتحدة وإيران قد يلتقيان في العاصمة إسلام آباد “على الأرجح يوم الاثنين” لعقد جولة مفاوضات ثانية.

وقال مسئولون بالحكومة الباكستانية، السبت، إن إسلام آباد تجري استعدادات لاستضافة الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي واشنطن وطهران.

وأشار المسئولون، مفضلين عدم ذكر أسمائهم، إلى أن وفدي البلدين قد يجتمعان “على الأرجح يوم الاثنين” في إسلام آباد لإجراء الجولة الثانية من المحادثات.

وذكر مسئول آخر أنه تم بدء الترتيبات اللوجستية الخاصة بالصحفيين الذين سيتابعون الجولة الثانية من المفاوضات.

وأضاف المصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قد يتوجهان إلى إسلام آباد لحضور مراسم التوقيع في حال التوصل إلى مسودة اتفاق.

ومؤخرا صرح ترامب بأنه قد يزور إسلام آباد لتوقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، قائلا: “باكستان بلد رائع. إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، فقد أذهب”.

وفي 12 أبريل الجاري، أعلن التلفزيون الإيراني وجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد قبل يوم بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أو تأكيد استمرار الهدنة بينهما الممتدة لأسبوعين منذ 8 من الشهر نفسه، بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي شملت دولا بالمنطقة وبدأت في 28 فبراير الماضي.

