Icon

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية إسبانيا Icon تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لعدة أيام Icon تدخل إسعافي سريع يُنهي توقف قلب وتنفس لطفلة في مسجد قباء Icon الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة Icon 926 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يشاركون أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني Icon بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري روشن Icon “ريف السعودية” يدعم قصة نجاح مزرعة نموذجية للورد الطائفي Icon الصحة العالمية تحذر: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام Icon ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد Icon مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

تعادل فريق القادسية مع نظيره ضمك بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتأتي مباراة القادسية وضمك، ضمن منافسات الجولة (28) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح القادسية التسجيل عن طريق لاعبه ناهيتان نانديز عند الدقيقة (35)، قبل أن يدرك ضمك التعادل بواسطة فلورينتين فادا في الدقيقة (37)، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى (61) نقطة في المركز الرابع، فيما وصل ضمك إلى (23) نقطة في المركز الخامس عشر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

