بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري روشن

تعادل فريق القادسية مع نظيره ضمك بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
وتأتي مباراة القادسية وضمك، ضمن منافسات الجولة (28) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
هدف التعادل لنادي ضمك امام القادسية .. فادا يسجل
وافتتح القادسية التسجيل عن طريق لاعبه ناهيتان نانديز عند الدقيقة (35)، قبل أن يدرك ضمك التعادل بواسطة فلورينتين فادا في الدقيقة (37)، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى (61) نقطة في المركز الرابع، فيما وصل ضمك إلى (23) نقطة في المركز الخامس عشر.