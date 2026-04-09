بالفيديو.. القادسية يتعادل مع ضمك في دوري روشن

تعادل فريق القادسية مع نظيره ضمك بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وتأتي مباراة القادسية وضمك، ضمن منافسات الجولة (28) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رائع! هدف التعادل لنادي ضمك امام القادسية .. فادا يسجل 🔥🔥🔥🔥#ضمك_القادسيه pic.twitter.com/YE1sAoKZVd — fan اهداف المباريات x تجديد بي ان سبورت bein (@HD67764444) April 9, 2026

وافتتح القادسية التسجيل عن طريق لاعبه ناهيتان نانديز عند الدقيقة (35)، قبل أن يدرك ضمك التعادل بواسطة فلورينتين فادا في الدقيقة (37)، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى (61) نقطة في المركز الرابع، فيما وصل ضمك إلى (23) نقطة في المركز الخامس عشر.