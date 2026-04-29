Icon

بالفيديو.. القادسية يفوز على الرياض برباعية في دوري روشن Icon الأمم المتحدة: حرب إيران تدفع 30 مليون شخص إلى براثن الفقر Icon المركزي السعودي: 225 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 12.07 مليار ريال Icon النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن Icon المملكة تؤكد استمرار دعمها لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بصفتها المانح المؤسس ورئيسة مجلسه الاستشاري Icon ترامب: المحادثات مع إيران تجري هاتفياً وأفضل المفاوضات المباشرة Icon #يهمك_تعرف | المرور يوضح تفاصيل خدمة بطاقة عرض مركبة عبر منصة أبشر Icon وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع والخدمات البلدية بالشرقية ويبحث فرص الاستثمار Icon “رئاسة الشؤون الدينية” تُطلق برنامج “تمكين تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها” بالحرمين الشريفين Icon ترامب: دمرنا الدفاعات الجوية الإيرانية و159 سفينة غرقت في قاع البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

بالفيديو.. القادسية يفوز على الرياض برباعية في دوري روشن

الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق القادسية على فريق الرياض برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وتقدم القادسية مبكرًا عند الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه عبدالله آل سالم، وسجل ذات اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 77، وعند الدقائق 87 و5+90 سجل اللاعب خوليان كينونيس الهدفين الثالث والرابع.

وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده للنقطة 65 محتلًا المركز الرابع، وبقي الرياض بـ23 نقطة في المركز الـ16.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

