بالفيديو.. القادسية يفوز على الرياض برباعية في دوري روشن

فاز فريق القادسية على فريق الرياض برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

القادسية يفوز على الرياض برباعية

وتقدم القادسية مبكرًا عند الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه عبدالله آل سالم، وسجل ذات اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 77، وعند الدقائق 87 و5+90 سجل اللاعب خوليان كينونيس الهدفين الثالث والرابع.

وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده للنقطة 65 محتلًا المركز الرابع، وبقي الرياض بـ23 نقطة في المركز الـ16.