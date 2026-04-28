بالفيديو.. تعادل نيوم والحزم في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي (1-1)، مواجهة فريقي نيوم والحزم في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، في الجولة الـ(30) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وافتتح نيوم أول أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه سعيد بن رحمة، فيما سجل اللاعب عبدالله الشنقيطي هدف التعادل للحزم عند الدقيقة (58) من عمر المباراة.