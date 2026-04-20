بالفيديو.. مشاة البحرية الأمريكية تنفذ إنزالاً على سفينة إيرانية

وسط التهديدات الإيرانية بالرد على احتجاز سفينة الشحن “توسكا”، نشرت القيادة المركزية الأميركية فيديو لإنزال مشاة البحرية على السفينة الإيرانية.

ونشرت “سنتكوم” على حسابها في “إكس”، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً وثق كيف حلقت مروحية أميركية فوق توسكا، مساء أمس الأحد، قبل أن يتدلى عناصر البحرية من الجو وينزلوا على متنها بأسلحتهم.

كما أوضحت أن مشاة البحرية غادروا سفينة الهجوم البرمائي يو إس إس تريبولي (LHA‑7) بواسطة مروحيات، وانتقلوا فوق بحر العرب للصعود على متن السفينة M/V Touska والسيطرة عليها.

إلى ذلك، أضافت أن المشاة نفّذوا عملية إنزال بالحبال على متن السفينة التجارية التي ترفع العلم الإيراني، وذلك بعد أن قامت المدمرة الأميركية المزودة بصواريخ موجهة يو إس إس سبروانس (DDG‑111) بتعطيل منظومة الدفع في “توسكا”، عقب رفضها الامتثال لتحذيرات متكررة أطلقتها القوات الأميركية على مدى ست ساعات.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

من جهته، ذكر الجيش الإيراني أن السفينة كانت قادمة من الصين. وحذر متحدث عسكري “من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد قريباً وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأميركي”.

فيما شدد محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني على أن أسعار الوقود العالمية لا يمكن أن تستقر إلا إذا توقفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية على صادرات النفط الإيرانية. وكتب في منشور على منصة “إكس”: “لا يمكن للمرء أن يقيد صادرات النفط الإيرانية بينما يتوقع أمناً مجانياً للآخرين”. وتابع “الخيار واضح: إما سوق نفط حرة للجميع، أو خطر تكبد تكاليف باهظة للجميع”.

ويعد الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية من أبرز النقاط العالقة بين الجانبين، ويبدو أنها ستزداد تعقيداً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة إيرانية حاولت كسره، واحتجزتها.