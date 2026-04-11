بالفيديو.. مشادة بين رجل وطليقته تنتهي بكارثة في مصر

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصتين استثماريتين لمبنى فندقي تجاري وحديقة الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان تستمر لساعات الجيش اللبناني يعلق على دعوات المواطنين للاحتجاج: لن نسمح بالمساس بالاستقرار الداخلي رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار المملكة تستعرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كنموذج عالمي للتسامح والتعايش الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي في دمشق جمعية “نور الفلك” ترصد مذنب (C/2025 R3) في سماء القصيم البيت الأبيض ينفي موافقة أمريكا على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيح تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح خلال أسبوع.. ضبط 15458 مخالفًا بينهم 30 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأساوي لمشادة بين رجل وطليقته في مكان عام، وأمام المارة تنتهي بكارثة.
ووثق المقطع، قيام رجل بإنهاء حياة طليقته، بسبب خلافات عائلية سابقة، في شارع عام بمصر.
والغريب في الأمر، ردود الفعل المختلفة للمحيطين، والتي قد تعكس في بعض الأحيان حالة من الصدمة أو العجز عن التصرف السريع في مواجهة مواقف غير متوقعة. التدخل الإيجابي من بعض الحاضرين ساهم في احتواء الموقف، وتم تقديم الرعاية اللازمة للطرف المتضرر.
وأفادت المعلومات المتداولة بوجود خلافات سابقة بين الطرفين، تتعلق غالباً بقضايا ما بعد الانفصال مثل النفقة وحضانة الأطفال.
ومن منظور اجتماعي، قد يكون هذا النوع من التصرفات نتيجة لغياب ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، واللجوء إلى أساليب غير بناءة في التعامل مع الخلافات. الشخص الذي لا يتقبل فكرة استقلال الطرف الآخر بعد الانفصال قد يجد صعوبة في التعامل مع الموقف بنضج، مما يؤكد الحاجة الماسة لتعزيز الصحة النفسية والتوازن العاطفي.