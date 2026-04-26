“بترورابغ” تحقق 1.5 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول من 2025

تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ” إلى تحقيق صافي أرباح في الربع الأول من 2026 بنحو 1.466 مليار ريال، مقابل خسائر بنحو 691 مليون ريال في الربع الأول من 2025، وخسائر بنحو 607 ملايين ريال في الربع الرابع من 2025.

وفي بيان على “تداول السعودية” اليوم الأحد، أرجعت “بترورابغ” التحول للأرباح على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى تحسّن هوامش المنتجات، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المكررة وزيادة حجم المبيعات.

وأضافت أنه تعزّز هذا الأداء أيضاً بفضل موثوقية المصانع، مما أتاح تحقيق حجم مبيعات أعلى عبر عمليات الشركة في التكرير والبتروكيماويات.

وجاء تحسّن هوامش المنتجات المكررة خلال الجزء الأخير من الربع مدفوعاً بشكل رئيسي بتقلّبات السوق وتوازنات العرض والطلب.

وأوضحت أنه في هذا السياق، واصل مجمّع الشركة المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، الواقع في رابغ على البحر الأحمر، العمل دون أي تعطّل خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن الانخفاض الملحوظ في أعباء التمويل أسهم بشكل إيجابي في تعزيز الربحية، وذلك نتيجة لسداد الديون بشكل دوري، والسداد المبكر لبعض القروض طويلة الأجل خلال فترات سابقة، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة المرجعية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على نتائج الربع الأول من عام 2026م.

وفي 31 مارس 2026م، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 2.469 مليار ريال، بما يمثل نسبة 14.77% من رأس مال الشركة البالغ 16.710 مليار ريال، وذلك مقارنةً بالخسائر المتراكمة للشركة البالغة 9.191 مليار ريال، والتي تمثل نسبة 41.83% من رأس مال الشركة البالغ 21.974 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2025م.

وأرجعت الانخفاض في الخسائر المتراكمة إلى تخفيض رأس مالها من 21.974 مليار ريال إلى 16.710 مليار ريال، وذلك بناءً على موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس المال خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2026م الموافق (01/10/1447 هـ)، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وتم تخفيض رأس المال من خلال تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الفئة (أ) العادية من 10 ريالات للسهم الواحد إلى 6.85 ريال للسهم الواحد، وذلك عن طريق شطب مبلغ 5.263 مليار ريال من رأس مال الشركة، بهدف تخفيض الخسائر المتراكمة.