مخصّصة لاستغلال خام البحص وتبلغ إجمالي مساحتها (9) كيلومترات مربعة

وزارة الصناعة: تأهيل 17 شركة محلية للمنافسة على 11 موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسّارات الصمان

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٢ مساءً
وزارة الصناعة: تأهيل 17 شركة محلية للمنافسة على 11 موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسّارات الصمان
مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأهيل (17) شركة محلية للمنافسة على (11) موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسارات الصمان بالمنطقة الشرقية، مخصّصة لاستغلال خام البحص وتبلغ إجمالي مساحتها (9) كيلومترات مربعة، وذلك في إطار جهود الوزارة لاستغلال الخامات المعدنية الداعمة لقطاع البناء والتشييد والمشاريع التنموية بالمملكة.

وتضمنت الشركات المتأهلة التي انطبقت عليها معايير المنافسة، شركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة جيت واي للمقاولات العامة، وشركة النمال للمقاولات، وشركة عبدالرحمن زايد المحطب، وشركة انساب للمقاولات العامة، وشركة الاجتياز للمقاولات، وشركة عبدالعالي العجمي، وشركة المركز الاقتصادي للمقاولات، إضافة إلى شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، وشركة دلباء للمقاولات، وشركة ويسترن بينونة للمقاولات، وشركة آل طاوي، وشركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، وشركة المهذل للمقاولات العامة، وشركة العسيس للمقاولات، وشركة سليمان بن صالح المهيلب للتعدين، وشركة ماجد محمد العضيب.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الصناعة تصدر 44 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس 2026

وزارة الصناعة تصدر 44 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس 2026

وزارة الصناعة تصدر أكثر من 44 ألف شهادة منشأ

وزارة الصناعة تصدر أكثر من 44 ألف شهادة منشأ

يتعيَّن على الشركات المؤهلة في المنافسة تقديم الضمانات المالية للدخول في المنافسة ومن ثم التقدم للمزايدة على المواقع حسب اختيار المواقع المطروحة.

وتتكوّن مراحل المنافسة؛ من فترة استقبال الطلبات والتسجيل في المنافسة، تليها مرحلة تأهيل الشركات، ومن ثم إطلاق عملية المزايدة، وإعلان نتائج المزايدة وأسماء الشركات الفائزة، وكانت فترة استقبال الطلبات
قد امتدت من 15 فبراير 2026م إلى 6 مارس 2026.

ويأتي طرح تلك المواقع للمنافسة في المجمعات التعدينية، التزامًا من المملكة بتعزيز قطاع التعدين بوصفه ركيزةً أساسية للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، كما تعكس المشاركة الواسعة من الشركات المحلية حرص القطاع الخاص على استغلال الفرص الواعدة، وثقته ببيئة الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة من تخصيص المجمعات التعدينية إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وتعزيز معايير الحوكمة، وحماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية.

إقرأ المزيد

وزارة الصناعة تصدر 44 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس 2026
السعودية

وزارة الصناعة تصدر 44 ألف “شهادة منشأ”...

السعودية