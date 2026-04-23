بحضور رئيس الاتحاد السويسري.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار في جدة

بحضور فخامة رئيس الاتحاد السويسري السيد غي بارميلان، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس فهد السيف، بمدينة جدة اليوم، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار، بمشاركة معالي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الاتحاد السويسري السيدة هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري للمملكة، وفي ظل احتفاء البلدين على مرور (70) عامًا من العلاقات الدبلوماسية التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وفي ختام الاجتماع وُقِّع على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الفيدرالي السويسري في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الاستثمار المهندس فهد السيف، ومن الجانب السويسري فخامة رئيس الاتحاد السويسري السيد غي بارملان؛ التي تهدف إلى تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين عبدالرحمن الداود.