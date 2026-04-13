السعودية
بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج

بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥١ صباحاً
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
المواطن - فريق التحرير

أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه بدءا من اليوم، بدأت تباشر إجراءات منع المقيمين من الدخول للعاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح النظامية.

وأكّد الأمن العام بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من اليوم الاثنين 25/ 10/ 1447هـ الموافق 13/ 4/ 2026م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول للعاصمة المقدسة.

وشدد الأمن العام على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام 1447هـ، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج.

ونوّه بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم”، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).

