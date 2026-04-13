بدء أعمال الصيانة لحيّي طويق والملك فهد في الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن بدء تنفيذ أعمال صيانة الطرق في حيّي طويق (قطاع الغرب) والملك فهد (قطاع الوسط).

وبحسب ما ذكرت أمانة الرياض عبر منصة إكس، تشمل أعمال الصيانة في حي طويق، طريق الوليد بن عبدالملك، وشارع خديجة بنت خويلد، وشارع أسماء بنت أبي بكر، إلى جانب عدد من الطرق الداخلية في الحي، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، على أن تستمر حتى 22 أبريل 2026.

أما في حي الملك فهد، فتتضمن الأعمال طريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير أحمد بن عبدالعزيز، إضافة إلى طريق هشام بن عبدالملك، وستنطلق أعمال الصيانة في الحي اعتبارًا من 14 أبريل 2026، وتستمر حتى 14 مايو 2026.