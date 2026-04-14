بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة

بدأت الأمم المتحدة إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للمنظمة، الذي سيتولى مهام منصبه في الأول من يناير 2027، خلفًا للأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026.

وأوضحت الأمم المتحدة أن أربعة مرشحين تم ترشيحهم حتى الآن لشغل المنصب، وهم ميشيل باشيليت من تشيلي، ورافائيل غروسي من الأرجنتين، وريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، ومكي سال من السنغال.

وبينت أن الأمين العام يعد كبير الموظفين الإداريين وكبير الدبلوماسيين في المنظمة، وتشمل مهامه قيادة الأمانة العامة والإشراف على عملياتها، وعرض القضايا التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والاضطلاع بدور الوسيط والمناصر في القضايا والأزمات الدولية، إلى جانب تنفيذ القرارات الصادرة عن الدول الأعضاء.

وذكرت أن مسار الاختيار بدأ في نوفمبر 2025 بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء لتقديم الترشيحات بحلول الأول من أبريل 2026، على أن يخضع المرشحون في 21 و22 أبريل 2026 لجلسات حوار غير رسمي في الجمعية العامة، قبل أن يعقد مجلس الأمن جلسات مغلقة في أواخر يوليو 2026 لمناقشة المرشحين وتقييمهم، تمهيدًا لاعتماد التعيين رسميًا من الجمعية العامة في وقت لاحق من العام نفسه.

ويتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة عضوًا، بناء على توصية من مجلس الأمن، وفقًا للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يحتاج المرشح إلى تأييد الأغلبية داخل المجلس، مع عدم استخدام حق النقض ضده من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية.

وأضافت الأمم المتحدة أن آلية العمل تشترط ترشيح المرشح من قبل دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء، وأن لكل دولة الحق في ترشيح مرشح واحد بشكل منفرد أو مشترك، من دون السماح بالترشح الذاتي، مع إمكانية تقديم ترشيحات إضافية بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد.

وأشارت إلى أن من بين القواعد غير الرسمية للعملية عدم طرح أسماء مواطني الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لشغل المنصب، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما لا توجد سياسة رسمية للتناوب الإقليمي في اختيار الأمين العام.

كما أوضحت أن اختيار امرأة لهذا المنصب لا يزال غير خاضع لمعيار رسمي، رغم الدعوات المطالبة بذلك، مبينة أن القرار النهائي يظل مرتبطا بمدى توافق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.