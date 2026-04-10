بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات تطوير محاور الطرق بمدينة الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس: إنه على ملاك العقارات تقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، كما يمكن التواصل عبر رقم الاتصال الموحد 19998.