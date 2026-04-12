بدء تطبيق الدوام الصيفي في مدارس عسير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم الحكومية والأهلية، ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضحت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون في تمام الساعة (6:45) صباحًا، وتبدأ الحصة الدراسية الأولى في تمام الساعة (7:00) صباحًا.