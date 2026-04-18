بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية إجراءات الدخول وسهولة انتقال الحجاج إلى مقار إقامتهم بكل يُسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن المنافذ الجوية استقبلت اليوم عددًا من الرحلات القادمة من دول عدة، من بينها باكستان وتركيا وأفغانستان وماليزيا والهند وبنغلاديش وتايلند، حيث بلغ إجمالي الرحلات نحو 30 رحلة، جرى استقبالها وفق إجراءات منظمة وخدمات متكاملة، تضمن سرعة إنهاء إجراءات الدخول وسلاسة حركة الوصول.

وبيّنت أن المنافذ شهدت تعزيزًا في الجاهزية التشغيلية، من خلال تكثيف الكوادر العاملة، وتفعيل مسارات مخصصة للحجاج، وتهيئة مرافق الاستقبال، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز التنسيق الميداني بين الجهات المعنية لضمان سلاسة الحركة منذ لحظة الوصول.

وأشارت الوزارة إلى تكامل الجهود بين الجهات العاملة في المنافذ لتيسير إجراءات القدوم، وتسريع إنهاء إجراءات الدخول، وتقديم خدمات إرشادية ومساندة بلغات متعددة، بما يعزز تجربة الحاج، ويضمن انتقاله الميسر إلى مقر إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استعدادات مبكرة وخطط تشغيلية متكاملة، انطلقت منذ 12 ذي الحجة 1446هـ، وبتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم المملكة.