برعاية أمير الرياض.. جامعة شقراء تحتفي بتخريج أربعة آلاف خريج وخريجة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، احتفلت جامعة شقراء، اليوم، بتخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبتها، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجامعة وأولياء الأمور، في بهو مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء.

وأكد رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف في كلمته خلال الحفل، أن رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذا الحفل تمثل امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز دور الجامعات في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وأضاف، أن الخريجين والخريجات يقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ينتقلون فيها من التحصيل العلمي إلى ميادين العمل والإنتاج، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والإسهام الفاعل في خدمة الوطن.

من جانبه، أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سلطان بن فهد النومسي، أن عدد خريجي الدفعة السابعة عشرة بلغ أكثر من أربعة آلاف خريج وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به الطلبة من عزيمة وإصرار، إلى جانب الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن الخريجين يمثلون سفراءً للجامعة في مواقع العمل، بما يحملونه من علم وقيم ومسؤولية وطنية.



وبعد السلام الملكي، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا جرى فيه استعراض أبرز إنجازات الجامعة خلال العام، كما شهد الحفل تقديم قصة ملهمة لطالب تعرّض لحادث مروري تسبب في إعاقته، إلا أنه تمكن بعزيمته من تجاوزها، قبل أن يواجه تحديًا صحيًا آخر بإصابته بمرض السرطان، ليواصل مسيرته بالصبر والإرادة حتى حقق حلمه بالتخرج، في صورة تجسد قوة الإصرار والعزيمة.

كما اشتمل الحفل على مسيرة الخريجين وكلمة ممثليهم، إلى جانب تقديم أوبريت التخرج الذي عبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، ثم جرى تكريم الطلبة الأوائل الحاصلين على مرتبة الشرف، والتقاط الصور التذكارية.

وفي ختام الحفل، رفع مسؤولو الجامعة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة، مؤكدين أن هذه الرعاية تعكس اهتمام سموه بأبنائه وبناته الطلبة، ودعمه للجامعة ولمسيرة التعليم في المنطقة.