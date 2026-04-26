برعاية أمير تبوك.. 300 تقني في النسخة الرابعة من هاكاثون “إكسثون”

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تنطلق غدًا بجامعة تبوك النسخة الرابعة من هاكاثون إكسثون 4، بمشاركة 300 مبتكر ومهتم يمثلون أكثر من 30 جهة تعليمية ومؤسسية بمناطق المملكة، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية للهاكاثون كونه منصة وطنية تجمع العقول الشابة لتقديم حلول تقنية ذات أثر مستدام.

ويأتي تنظيم الهاكاثون انطلاقًا من التزام الجامعة بدعم التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتحفيزها على تقديم حلول تقنية نوعية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد إكسثون 4 من أبرز الفعاليات التقنية التي تنظمها الجامعة دعمًا لمسيرة الابتكار وتمكينًا للشباب في مجالات التقنية وريادة الأعمال، وتستمر لمدة أربعة أيام، بفندق جراند ميلينيوم، متضمنةً بيئة تنافسية تفاعلية تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال السلامة المرورية.

ويستهدف الهاكاثون توظيف أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة المرور الذكية، للإسهام في تقليل الحوادث وتعزيز جودة الحياة، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بمدن ومجتمعات آمنة ومستدامة.

ويصاحب الهاكاثون معرض تقني تفاعلي يستعرض أحدث الابتكارات في مجال الصحة والتقنية والهندسة، ويعزز فرص التواصل بين المبتكرين والخبراء والمستثمرين، بما يدعم تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.