برعاية أمير تبوك.. 300 تقني في هاكاثون “إكسثون 4” يتنافسون لتطوير حلول رقمية للسلامة المرورية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، انطلقت اليوم في جامعة تبوك فعاليات النسخة الرابعة من هاكاثون إكسثون 4 بشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبمشاركة أكثر من 300 مبتكر ومهتم يمثلون 30 جهة تعليمية ومؤسسية بمناطق المملكة، في حدث يجمع الابتكار والتنافس لتقديم حلول نوعية في مجالات السلامة المرورية.

ويأتي تنظيم الهاكاثون انطلاقًا من التزام جامعة تبوك بدعم التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتحفيزها على تطوير حلول تقنية مبتكرة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُعد “إكسثون 4” من أبرز الفعاليات التقنية التي تحتضنها الجامعة، حيث تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام بفندق جراند ميلينيوم، ضمن بيئة تنافسية تفاعلية تتيح للمشاركين عرض أفكارهم وتطويرها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، في إطار يعزز ثقافة الابتكار والعمل الجماعي.

ويركّز الهاكاثون على توظيف أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة المرور الذكية، للإسهام في الحد من الحوادث وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة.

ويصاحب الهاكاثون معرض تقني تفاعلي يستعرض ابتكارات المشاركين، إلى جانب عدد من الحلول في مجالات التقنية والهندسة، ويشكّل منصة للتواصل بين المبتكرين والخبراء والمستثمرين، دعمًا لتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

وتتواصل فعاليات الهاكاثون على مدى أيامه، متضمنةً جلسات عرض أمام الزوار، وزيارات طلابية، وصولًا إلى مرحلة التحكيم النهائية التي تُقيّم فيها المشاريع وفق معايير الابتكار وقابلية التطبيق، على أن يُختتم الحدث بحفل نهائي يُعلن خلاله عن الفرق الفائزة وتكريمها.