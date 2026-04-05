Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

بركان جبل سيميرو في إندونيسيا يثور 9 مرات

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ثار بركان جبل سيميرو في إقليم جاوة الشرقية تسع مرات أمس السبت، ونفث أعمدة الرماد لما يصل إلى ألف متر فوق قمته.

وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) أن السلطات أبقت على وضع التحذير وحثت السكان على تجنب المناطق شديدة الخطورة.
وسُجل أول ثوران للبركان البالغ ارتفاعه 3676 مترًا الساعة 1207 صباح أمس، ونفث عمود رماد بارتفاع 700 متر، ونقله الهواء جنوبًا، وفقًا لبيانات الرصد.

قد يهمّك أيضاً
ثوران بركان “جبل مارابي” في إندونيسيا

ثوران بركان “جبل مارابي” في إندونيسيا

بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية

بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية

وأوضح مسؤول في مركز مراقبة بركان سيميرو ليسوانتو، أن أعلى ثوران للبركان كان في الساعة 0519 صباحًا، حيث وصل عمود الرماد إلى نحو 1000 متر فوق القمة، مضيفًا أن الزلازل المرتبطة بالثوران ما زالت تهيمن على النشاط البركاني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد