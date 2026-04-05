بركان جبل سيميرو في إندونيسيا يثور 9 مرات

ثار بركان جبل سيميرو في إقليم جاوة الشرقية تسع مرات أمس السبت، ونفث أعمدة الرماد لما يصل إلى ألف متر فوق قمته.

وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) أن السلطات أبقت على وضع التحذير وحثت السكان على تجنب المناطق شديدة الخطورة.

وسُجل أول ثوران للبركان البالغ ارتفاعه 3676 مترًا الساعة 1207 صباح أمس، ونفث عمود رماد بارتفاع 700 متر، ونقله الهواء جنوبًا، وفقًا لبيانات الرصد.

وأوضح مسؤول في مركز مراقبة بركان سيميرو ليسوانتو، أن أعلى ثوران للبركان كان في الساعة 0519 صباحًا، حيث وصل عمود الرماد إلى نحو 1000 متر فوق القمة، مضيفًا أن الزلازل المرتبطة بالثوران ما زالت تهيمن على النشاط البركاني.