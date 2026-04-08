بريطانيا تطالب بوقف إطلاق نار دائم بين أمريكا وإيران وفتح مضيق هرمز

رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيسهم في تخفيف التوتر في المنطقة والعالم.

وأكد ستارمر أهمية العمل مع الشركاء لدعم الاتفاق والحفاظ عليه وتحويله إلى اتفاق دائم، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز.