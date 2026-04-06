بطاقة نسك شرط لدخول الحاج إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن “بطاقة نُسك” تُعد الوثيقة الرسمية والأساسية للدخول والاستفادة من الخدمات خلال موسم الحج، مشددة على ضرورة حمل الحاج للبطاقة بصفة مستمرة طوال فترة تواجده في الأراضي المقدسة.

تسهيلات وحلول رقمية

وأوضحت الوزارة أن البطاقة تهدف إلى تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، حيث تمنحهم صلاحية دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام، بالإضافة إلى التنقل في المشاعر المقدسة.

وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن إتاحة النسخة الرقمية من البطاقة عبر تطبيقي “نُسك” و”توكلنا”، لضمان سرعة التحقق وسهولة الوصول للخدمات في أي وقت.

آليات التسلم والدعم

وبينت الوزارة أن النسخة الملموسة من البطاقة يتم تسلمها مباشرة عبر “شركات تقديم الخدمة” الخاصة بكل حاج. وفي حال تعذر استلامها، دعت الوزارة الحجاج إلى مراجعة الشركة المتعاقد معها فورًا لاستكمال الإجراءات.

وفي إطار سعيها لتقديم أفضل سبل العناية بضيوف الرحمن، خصصت الوزارة مركزاً للتواصل واستقبال الملاحظات، داعية الحجاج للتواصل عبر الرقم الموحد (1966) من داخل المملكة، أو عبر الرقم (966920002814+) للمتواجدين خارجها، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.