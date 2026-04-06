بطاقة نسك شرط لدخول الحاج إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة

اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق #يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي وظائف شاغرة في شركة أرامكو وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة
أكدت وزارة الحج والعمرة أن “بطاقة نُسك” تُعد الوثيقة الرسمية والأساسية للدخول والاستفادة من الخدمات خلال موسم الحج، مشددة على ضرورة حمل الحاج للبطاقة بصفة مستمرة طوال فترة تواجده في الأراضي المقدسة.
وأوضحت الوزارة أن البطاقة تهدف إلى تسهيل رحلة ضيوف الرحمن، حيث تمنحهم صلاحية دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام، بالإضافة إلى التنقل في المشاعر المقدسة.
وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن إتاحة النسخة الرقمية من البطاقة عبر تطبيقي “نُسك” و”توكلنا”، لضمان سرعة التحقق وسهولة الوصول للخدمات في أي وقت.
وبينت الوزارة أن النسخة الملموسة من البطاقة يتم تسلمها مباشرة عبر “شركات تقديم الخدمة” الخاصة بكل حاج. وفي حال تعذر استلامها، دعت الوزارة الحجاج إلى مراجعة الشركة المتعاقد معها فورًا لاستكمال الإجراءات.
وفي إطار سعيها لتقديم أفضل سبل العناية بضيوف الرحمن، خصصت الوزارة مركزاً للتواصل واستقبال الملاحظات، داعية الحجاج للتواصل عبر الرقم الموحد (1966) من داخل المملكة، أو عبر الرقم (966920002814+) للمتواجدين خارجها، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.