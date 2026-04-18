بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز

عادت 20 سفينة، خلال الساعات القليلة الماضية، كانت تنتظر عبور مضيق هرمز أدراجها بعد أن أعلنت إيران إغلاقه مجددا.

إغلاق مضيق هرمز

جاء ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني، إعادة إغلاق مضيق هرمز، وأنه تحت سيطرة إيران مجددا، وفق “الشرق”.

كان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر معلومات كاذبة بشأن الاتفاقات بين طهران وواشنطن.

وتابع قاليباف، أن الإبحار عبر مضيق هرمز سيتم بالتنسيق مع طهران، على طول الطريق الذي تحدده.