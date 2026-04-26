بقيمة 1.84 مليار ريال.. شركة الدرعية ترسي عقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر

في خطوة تعزز المشهد الثقافي بالمملكة، أعلنت شركة الدرعية عن ترسية عقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر بقيمة إجمالية تبلغ 1.84 مليار ريال (490 مليون دولار أمريكي)، وذلك على تحالف يضم كلاً من شركة حسن علَّام للإنشاءات السعودية وشركة البواني المحدودة. ويُمثل هذا الصَّرح المرتقب أحد أبرز المشاريع الرائدة لهيئة المتاحف، ليُشكل منصةً وطنيةً حاضنةً للفن السعودي الحديث والمعاصر.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 45,252 مترًا مربعًا، فيما تصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 77,428 مترًا مربعًا. ومن المقرر أن يتم تصميم المبنى الرئيسي للمتحف من قبل الشركة البريطانية غودوين أوستن جونسون للهندسة المعمارية، كما حصل المتحف على شهادة ” مستدام” بالفئة الذهبية في مرحلتي التصميم والانشاء، ما يعكس التزام المشروع بمعايير الاستدامة المعتمدة.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو: “إن المتحف السعودي للفن المعاصر سيمثّل منصة عالمية للفنانين السعوديين والدوليين، ويعزز مكانة الدرعية كمركز للثقافة والمعرفة”، مؤكدًا التزام الشركة بتطوير معالم أيقونية تخدم المجتمع، وتسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الله بن عبد العزيز الحماد، الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، أن المتحف السعودي للفن المعاصر سيشكل القلب النابض للحراك الفني في المملكة.

وأضاف: بانطلاقه من عبق الإرث التاريخي للدرعية، جرى تصميم هذا الصرح ليكون ذاكرةً فنيةً توثق وتحتفي بأعمال المبدعين السعوديين بمختلف أجيالهم، من الرواد المؤسسين حتى الأصوات الشابة الواعدة، مع خلق مساحة أرحب للحوار الثقافي الدولي المتبادل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على الالتزام التام بأن تبقى هذه المنصة الحيوية مصدر إلهام مفتوح وفي متناول كل فئات المجتمع.



ويُشكّل المتحف الجديد في الدرعية المقر الرئيسي للمتحف السعودي للفن المعاصر، فيما يستمر مركز ساموكا في حي جاكس بالعمل بوصفه الفضاء التجريبي للعرض في الحي الإبداعي بالرياض.

وتُعد الدرعية مشروع تطوير حضري متكامل بقيمة 236 مليار ريال سعودي (63.2 مليار دولار أمريكي)، وقد أرست حتى الآن عقود إنشاءات تزيد قيمتها 29 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تسهم الدرعية بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي) مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر أكثر من 180 ألف فرصة عمل، وتستوعب نحو 100 ألف نسمة، إضافة إلى استقبال 50 مليون زيارة سنويًا.

كما ستضم الدرعية متاحف ومناطق تسوق وجامعة ودار أوبرا الدرعية وأرينا الدرعية، بالإضافة لمجموعة متنوعة من منافذ المطاعم والمشروبات، ونحو 40 منتجعًا وفندقًا عالميًا ضمن مخططاتها الرئيسية.