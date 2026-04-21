بموافقة الملك سلمان.. إقامة مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا بالسنغال

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على إقامة مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الثانية لدول قارة أفريقيا، خلال الفترة من 6 حتى 11 ذي القعدة 1447هـ، في جمهورية السنغال بمشاركة (100) متسابق يمثلون (53) دولة أفريقية.

ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على ما يوليانه من عناية واهتمام ورعاية بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وتهدف المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بالسنغال بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، إلى تعزيز العناية بكتاب الله تعالى والسنة النبوية، وتشجيع حفظهما وتدبر معانيهما بين أبناء المسلمين في دول قارة أفريقيا، وترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة في نفوس المشاركين، وتحفيز روح التنافس الشريف في ميادين الخير، وبناء جيل متمسك بالعقيدة الإسلامية الوسطية، إلى جانب إبراز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعمها المستمر لحفظة القرآن الكريم والسنة النبوية، فضلًا عن تعزيز أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية.

وأكد أن هذه المسابقة تمثل أنموذجًا رائدًا في تعزيز ارتباط الأجيال بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب دورها في اكتشاف الموهوبين في حفظ القران وعلومه، وإبراز جهود المملكة في دعم البرامج التي تخدم كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ونشرها عالميًا.

وتتضمن المسابقة فرعين رئيسين؛ الأول خاص بالقرآن الكريم، ويشتمل على أربعة فروع:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة (رواية ودراية) مع حسن الأداء.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، مع تفسير الأجزاء العشرة الأخيرة، ابتداءً من قوله تعالى في سورة العنكبوت: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم)، (العنكبوت: 46) إلى نهاية سورة الناس.

الفرع الثالث: حفظ عشرة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.

أما الفرع الثاني من المسابقة فهو خاص بالسنة النبوية، ويتضمن ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حفظ مختصر صحيح الإمام البخاري كاملًا، مع ترجمة الصحابي (اسمه، وكنيته، وصفاته، ووفاته)، وذكر حديث في فضله، مع العناية بالأبواب.

الفرع الثاني: حفظ مختصر صحيح الإمام البخاري من بداية الكتاب إلى حديث رقم 1344، مع ترجمة الصحابي وذكر حديث في فضله، والعناية بالأبواب.

الفرع الثالث: حفظ مختصر صحيح الإمام البخاري من بداية الكتاب إلى الحديث رقم 670، مع ترجمة الصحابي وذكر حديث في فضله، والعناية بالأبواب.