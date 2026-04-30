الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
بناء الحرية البحرية.. تحالف أميركي مرتقب لحماية الملاحة في هرمز
المواطن - فريق التحرير

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية، تعمل الإدارة الأميركية على تشكيل تحالف دولي يركز على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ووفقًا لبرقية داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن التحالف المقترح، الذي يحمل اسم “بناء الحرية البحرية”، يهدف إلى تنسيق الجهود الدبلوماسية بين الدول المشاركة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات وفرض إجراءات عقابية عند الضرورة، بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال.

ويُتوقع أن يقوم التحالف على شراكة مؤسسية بين وزارة الخارجية الأميركية والقيادة المركزية الأميركية، حيث تتولى الوزارة قيادة التنسيق الدبلوماسي، فيما تقدم القيادة دعمًا ميدانيًا عبر مراقبة المجال البحري وتبادل البيانات المتعلقة بحركة السفن التجارية.

وبحسب ما ورد في البرقية، تستهدف المبادرة تعزيز حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تؤثر على أمن حركة النقل البحري، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتهديد السفن أو تعطيل خطوط الإمداد الحيوية.

